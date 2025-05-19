شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتدرب على ركلات الترجيح وتامر مصطفى يحذر قبل لقاء كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الإسماعيلى اليوم الإثنين مراناً على تسديد ركلات الترجيح تحسباً للجوء إليها لتحديد المتأهل لنصف نهائى كأس عاصمة مصر فى مباراة الدراويش أمام الطلائع.

يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى اليوم الإثنين استعداداته لمواجهة الطلائع المقرر لها الثامنة مساء غداً الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات إياب دور الثمانية ببطولة كأس عاصمة مصر، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبى على ستاد الاسماعيلية.

وحذر تامر مصطفى لاعبيه من خطورة إستمرار ظاهرة إضاعة الأهداف وغياب التركيز فى الدقائق الاخيرة من عمر المباريات الامر الذى يتسبب فى إهتزاز شباك الاسماعيلى وتلقيه أهداف قاتلة.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن تامر مصطفى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بالقاهرة اليوم.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من يونيو 2025، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.