شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل مستحقات باتشيكو رسميا وينتظر رفع عقوبة إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل نادي الزمالك، اليوم الإثنين، المستحقات المالية للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي، والمقدرة بحوالي مليون يورو تقريباً.

وأسدل مجلس إدارة النادي الستار على هذا الملف المستمر منذ عدة مواسم، بعدما سبق ونجح النادي في إنهاء ملف اللاعب المغربي خالد بو طيب، بحصوله على كافة مستحقاته المالية لدى الزمالك.

وأصبح من المؤكد رفع إيقاف قيد اللاعبين بالزمالك خلال الأيام المقبلة، حتى يتمكن النادي من تسجيل الصفقات الجديدة مع فتح باب القيد محلياً مطلع الشهر المقبل.

ويحق لجيمى باتشيكو الحصول على 880 ألف دولار، بخلاف الفوائد، لحل أزمة إيقاف القيد التى يعانى منها النادي، وإسدال الستار على هذا الملف بشكل نهائي.