شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي غزل المحلة: ندرس إقامة الفريق فى القاهرة الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، عن نية النادي في إقامة معسكر للفريق بالقاهرة بداية من الموسم المقبل، نظراً لمعاناة النادي في السفر وخوض المباريات.

وقال وليد خليل في تصريحات لـ "المركز الإعلامي" بنادي غزل المحلة: غزل المحلة يعاني أكثر من باقي أندية الأقاليم في ملف استقدام اللاعبين، بسبب رفض العديد من اللاعبين الإقامة في مدينة المحلة.

وأضاف رئيس غزل المحلة: ندرس بجدية مقترح إقامة الفريق في القاهرة بدايةً من الموسم المقبل، على أن يعسكر في المحلة قبل مبارياته بوقت كافٍ، ويخوض لقاءاته على ستاد غزل المحلة التاريخي، وبين جماهيره الوفية."

وكان مجلس إدارة غزل المحلة أعلن في وقت سابق، تعيين محمد عودة مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب القبرصى بابا فاسيليو، الذى تم توجيه الشكر له أمس عقب الهزيمة أمام الجونة برباعية.

وسبق وأكد الخليج 365 نجاح مسئولى نادي غزل المحلة فى التعاقد مع محمد عودة لتولى قيادة الفريق خلفا للمدرب القبرصى بابا فاسيليو، الذى تم توجيه الشكر له عقب الهزيمة من الجونة برباعية نظيفة.