شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم سكر يغيب عن الإسماعيلى أمام الطلائع بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يفقد فريق الاسماعيلى جهود حاتم سكر لاعب الفريق فى مباراة طلائع الجيش فى إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر بسبب الإصابة.

وتعرض حاتم سكر للإصابة القوية فى مباراة الإسماعيلى مع مودرن سبورت الأخيرة بالدوري المصري والتى خسرها الدراويش بهدفين مقابل هدف.

وينتظر مجدى الباز رئيس الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى زوال تورم الركبة الذى يعانى منه اللاعب لخضوعه للأشعة لتحديد طبيعة إصابته ومدة غيابه عن الملاعب.

ويختتم فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى اليوم الإثنين استعداداته لمواجهة الطلائع المقرر لها الثامنة مساء غداً الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات إياب دور الثمانية ببطولة كأس عاصمة مصر، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبى على ستاد الإسماعيلية.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن تامر مصطفى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بالقاهرة اليوم.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من يونيو 2025، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.