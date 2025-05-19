شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق يقود اليوم أول مران للمصري بعد تعيينه مديراً فنياً والان مع تفاصيل الخبر

يقود ميمي عبد الرازق، المدير الفني الجديد للنادي المصري، أول تدريب للفريق البورسعيدي اليوم الاثنين، بمعسكر الفريق بالكلية الحربية، وذلك بعد تعيينه مدرباً للمصري خلفاً للتونسي أنيس بوجلبان.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري تعيين الدكتور ميمي عبد الرازق، مديرًا فنيًا للفريق الأول للكرة بالنادي حتى نهاية الموسم الجاري وذلك خلفًا للمدير الفني السابق التونسي أنيس بوجلبان.

ويضم الجهاز المعاون للدكتور ميمي عبد الرازق كلًا من : محمد معوض مدربًا عامًا ، سيف داود مدربًا مساعدًا ، سعيد إبراهيم مدربًا مساعدًا ، عصام عبد العظيم مدربًا لحراس المرمى ، مع الإبقاء على الجهازين الإداري والطبي.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري على توجيه الشكر للتونسي أنيس بوجلبان، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق في الجولة السابعة من عمر منافسات حسم بطولة الدوري، برباعية نظيفة، والتي جمعت الفريقين مساء أمس السبت.

وتخطط إدارة المصري للاعتماد على ميمي عبد الرازق لقيادة المصري في آخر جولتين، أمام البنك الأهلي وحرس الحدود، لحين التعاقد مع جهاز فني جديد لتولي تدريب الفريق البورسعيدي في الموسم القادم.

وكان المصري ودع مؤخراً بطولة كأس مصر من دور الـ 16 عقب الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، كما ودع ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على يد سيمبا التنزاني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1، وخرج المصري أيضاً من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.