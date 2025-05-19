شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يخوض اللقاء الأخير بقميص الأهلى أمام فاركو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يستعد أكرم توفيق لاعب خط وسط النادى الأهلى لخوض مباراته الأخيرة بالقميص الأحمر فى مباراة فاركو المقبلة بالدوري بعدما أنهى اللاعب إجراءات انتقاله لنادى الشمال القطرى مع نهاية الموسم الجارى.

ورغم مشاركة أكرم توفيق فى مباريات الأهلى الأخيرة محلياً وأفريقياً سواء بشكل أساسى أو بديل إلا أن رحيل اللاعب بات مسألة وقت فقط.

ووقع أكرم توفيق لنادي الشمال القطرى فى يناير الماضى بعدما دخل في الفترة التي تسمح له بالتوقيع لأي ناد دون الرجوع للأهلي، حيث ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وبذلك سيكون أكرم توفيق خارج قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية التي ستقام الصيف المقبل بأمريكا لأن اللاعب سيرحل من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري ليبدأ خطوة جديدة مع ناديه الجديد الشمال القطري. وتقام كأس العالم للأندية 2025 بنسختها الجديدة في الولايات المتحدة في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقا من الاتحادات القارية الستة. ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي بقيادة نجمه الإسطوري ليونيل ميسي وبالميراس البرازيلي وبنفيكا البرتغالي ، وسيكون طرفاً في مباراة الافتتاح، حيث يلتقي مع إنتر ميامي يوم 15 يونيو على ملعب "هارد روك".

فى سياق أخر، نجح فريق الأهلي في الاقتراب خطوة جديدة من لقب الدوري المصري الممتاز بهدف في الوقت بدل الضائع ضد البنك الأهلي، وفي المقابل تمسك بيراميدز بآماله فى اللقب، بفوزه على بتروجت (2-0)، ضمن الجولة ذاتها.

ويتبقى لكل فريق مباراة أخيرة، الأهلي ضد فاركو، وبيراميدز أمام سيراميكا، يوم الاربعاء 28 مايو الجاري فى الثامنة مساء.

ويحتاج النادي الأهلي للفوز فى الجولة الأخيرة أمام فاركو من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا، ويرجع ذلك إلى تفوق النادي الأهلي على بيراميدز بفارق نقطتين.

أما حال تعادل بيراميدز مع سيراميكا فى الجولة الختامية فيكتفي الأهلي بالتعادل من أجل حسم لقب دوري نايل.

وحال خسارة بيراميدز أمام سيراميكا فيُتوج النادي الأهلي بشكل رسمي بلقب المسابقة المحلية رقم 45 فى تاريخه.

أما إذا فاز بيراميدز فإنه يحتاج للانتصار بفارق 7 أهداف ليتفوق على منافسه (+7 للأهلي مقابل +1 لبيراميدز في الوقت الحالي).

وقد يؤدي فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف، وتعادل الأهلي سلبيا مع فاركو، إلى اللجوء للبند الثالث من المادة 15 للائحة المسابقة، وهو عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه، في مباريات المرحلة النهائية.

ويتوقف رصيد الفريق الأحمر حينها عند 55 نقطة.. وإذا خسر بيراميدز أو تعادل، يتوج الأهلي.. أما فوز بيراميدز فيمنحه اللقب رسميًا.