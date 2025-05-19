شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبريصى يبدأ مرحلة العلاج الطبيعى فى الإسماعيلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الفلسطينى خالد النبريصى ، مهاجم الفريق الأول بالنادي الإسماعيلى، مرحلة العلاج الطبيعى بعدما أجرى جراحة ناجحة عقب إصابته بكسر مضاعف وتفتت فى مفصل الكوع والرسغ، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف محرم أستاذ جراحة العظام في أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان النبريصى قد تعرض لإصابة قوية في مباراة الإسماعيلي وزد بالدوري وغادر من الملعب إلى المستشفى مباشرة.

وقال أشرف محرم، إننا أجرينا جراحة دقيقة للاعب خالد النبريصى بعد تعرضه لكسر مضاعف وتفتت فى الكوع والرسغ، وكانت العملية ناجحة والحالة استقرت بشكل جيد، واللاعب بدأ مرحلة التعافي الأولي، وإذا سارت الأمور حسب الخطة فعودة اللاعب للتدريبات المتدرجة من المتوقع أن تكون خلال 3 أشهر، مع الالتزام الكامل ببرنامج تأهيلي خاص لضمان استعادة كامل اللياقة والوظائف الحركية.

وحرص الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي على الاطمئنان على حالة اللاعب عقب الجراحة، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي دقيق خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى اليوم الأثنين استعداداته لمواجهة الطلائع المقرر لها الثامنة مساء غداً الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات إياب دور الثمانية ببطولة كأس عاصمة مصر، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبى على ستاد الاسماعيلية.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن تامر مصطفى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بالقاهرة اليوم.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من يونيو 2025، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.