شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخطط لتحصين إمام عاشور مبكرا بسبب الإغراءات الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

يخطط مسئولي النادي الأهلي لمفاتحة إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق لتمديد تعاقده مبكراً ضمن خطة تحصين ضد الإغراءات الخليجية بعدما تلقي اللاعب عرض مغري من أحد الأندية السعودية خلال الفترة الماضية.

ورفض الأهلي فكرة مناقشة العرض السعودي لـ إمام عاشور نظرًا لأهمية اللاعب في تشكيلة المارد الأحمر الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم للأندية الصيف المقبل .

الأهلي يسعى لتمديد عقد إمام عاشور حتى بعد 2028

ويرغب مسؤولو الاهلي في تمديد عقد إمام عاشور الذى ينتهى فى 2028 ضمن خطة الحفاظ علي اللاعب الموهوب لضمان الإبقاء عليه في صفوف القلعة الحمراء لأطول فترة ممكنة .

يقدم إمام عاشور لاعب الأهلى موسما تاريخيا مع الفريق الأحمر، حيث ينافس على لقب هداف الدورى برصيد 12 هدفا بالتساوى مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى ، بالإضافة إلى كثرة مساهماته فى تسجيل الأهداف والتى تخطت 21 "أسيست".

ولعل أكثر ما يميز إمام عاشور فى هذه النسخة من الدورى، هو الروح القتالية العالية التى يؤدى بها وحماسه الكبير وهو ما ظهر فى أكثر من مباراة هذا الموسم وأهمها أمام بيراميدز المنافس المباشر على القمة هذا الموسم.

بأداء قتالي ولحظة فاصلة.. إمام عاشور يجسد روح الأهلي في الوقت الحاسم

وقدم عاشور واحدة من أبرز مبارياته بقميص الأهلي، خلال مواجهة بيراميدز، حيث ظهر بروح قتالية عالية ومجهود بدني كبير، عاكسًا ما يُعرف بـ"روح +90 " التي تُميز الأحمر خاصة في الدقائق الأخيرة الحاسمة.

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أظهر إمام عاشور لقطة فارقة في مجريات مباراة الأهلي أمام بيراميدز، بعدما قطع هجمة خطيرة كادت أن تُشكل تهديدًا حقيقيًا على مرمى فريقه، وبكل إصرار وقوة، التف عاشور حول مهاجم بيراميدز عند حدود منطقة الجزاء، ونجح في تخليص الكرة في لحظة تتطلب أعلى درجات التركيز والالتزام الدفاعي.

أهداف إمام عاشور هذا الموسم ومواقفه وروحه العالية جعلت الكثير من الجماهير الحمراء تطلق على الدورى الحالى حال الفوز بلقبه دورى إمام عاشور نظرا لتأثيره ودوره الكبير مع الفريق.

فى سياق أخر، نجح فريق الأهلي في الاقتراب خطوة جديدة من لقب الدوري المصري الممتاز بهدف في الوقت بدل الضائع ضد البنك الأهلي، وفي المقابل تمسك بيراميدز بآماله فى اللقب، بفوزه على بتروجت (2-0)، ضمن الجولة ذاتها.

ويتبقى لكل فريق مباراة أخيرة، الأهلي ضد فاركو، وبيراميدز أمام سيراميكا، يوم الاربعاء 28 مايو الجاري فى الثامنة مساء.

الأهلي على بعد خطوة من التتويج.. وفارق الأهداف قد يحسم اللقب في الجولة الأخيرة

ويحتاج النادي الأهلي للفوز فى الجولة الأخيرة أمام فاركو من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا، ويرجع ذلك إلى تفوق النادي الأهلي على بيراميدز بفارق نقطتين.

أما حال تعادل بيراميدز مع سيراميكا فى الجولة الختامية فيكتفي الأهلي بالتعادل من أجل حسم لقب دوري نايل.

وحال خسارة بيراميدز أمام سيراميكا فيُتوج النادي الأهلي بشكل رسمي بلقب المسابقة المحلية رقم 45 فى تاريخه.

أما إذا فاز بيراميدز فإنه يحتاج للانتصار بفارق 7 أهداف ليتفوق على منافسه (+7 للأهلي مقابل +1 لبيراميدز في الوقت الحالي).

وقد يؤدي فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف، وتعادل الأهلي سلبيا مع فاركو، إلى اللجوء للبند الثالث من المادة 15 للائحة المسابقة، وهو عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه، في مباريات المرحلة النهائية.



ويتوقف رصيد الفريق الأحمر حينها عند 55 نقطة.. وإذا خسر بيراميدز أو تعادل، يتوج الأهلي.. أما فوز بيراميدز فيمنحه اللقب رسميًا.