شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري فريد الملالي يطلب مليون دولار للانتقال للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن المطالب المالية للجزائري فريد الملالى لاعب فريق أنجيه الفرنسي، والذى ينتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم، من أجل الانضمام لصفوف القلعة البيضاء في الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر، خاصة بعدما تم عرض اللاعب على لجنة التخطيط ولقى استحسان أعضاء اللجنة نظرًا لمستواه وإمكانياته العالية.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن الملالى طلب الحصول على مليون دولار راتباً سنوياً فى الموسم، وهو ما تراه لجنة التخطيط مبلغاً ضخماً فى ظل الأزمات المحيطة بالنادي، ويرغب الزمالك فى تخفيض قيمة الراتب الذى سيحصل عليه اللاعب، إلا أن الأمر لم يكن سهلاً.

وأضاف المصدر، أن فريد الملالى يمتلك عرضين من الدورى القطري والإسبانى، كما أن نادى أنجيه الفرنسي لديه رغبة فى تجديد تعاقد اللاعب، وبدأ المفاوضات معه للتجديد، وهو ما قد يؤدى لعدم إتمام انتقال اللاعب للزمالك فى ظل عدم الموافقة على طلباته المالية، وامتلاك اللاعب أكثر من عرض مغرٍ.

ويلعب الملالى في الجناح والهجوم، وهو المركز الذى يحتاج إلى دعم فى الفريق، خاصة بعد رحيل أحمد مصطفى زيزو، في الوقت الذى يٌعد فيه الملالى ضمن عدة أسماء مرشحة للانتقال للقلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي.