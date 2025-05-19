شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يُشيد بتنظيم البطولة الأفريقية للشطرنج ويعد بحضور حفل الختام والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة يهنئه ومجلس الإدارة على التنظيم الناجح للبطولة الأفريقية للشطرنج للرجال والسيدات المقامة في القاهرة حتى يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 17 دولة.

خلال الاتصال الهاتفي أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على حضوره حفل ختام البطولة الأفريقية الذي يقام مساء يوم الثلاثاء المقبل مع وعده بلعب مباراة شطرنج مع أحد أبطال البطولة الأفريقية كونه من ضمن هواة رياضة الشطرنج.

أضاف وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر للأحداث الرياضية يسير ضمن توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر قبلة لكافة الأحداث والفعاليات الرياضية، مطالبا بمجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج بالاستمرار في نشر اللعبة خاصة بين طلاب المدارس ضمن مشروع شطرنج المدارس مما سيكون له بالغ الأثر في زيادة الانتشار.

يشارك في منافسات البطولة الأفريقية للشطرنج للرجال والسيدات 17 دولة والمؤهلة لكأس العالم للشطرنج كل من الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، كوت ديفوار، الكاميرون، كينيا، مدغشقر، موريشيوس، جنوب أفريقيا، السنغال، الصومال، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي بجانب مصر الدولة المستضيفة للحدث.

تستكمل باقي المنافسات البطول الأفريقية اليوم الاثنين بداية من الساعة الساعة الخامسة مساءا حتى الحادية عشر مساءا على أن يكون حفل الختام يوم الثلاثاء المقبل الساعة السادسة مساء.

وتشارك مصر في منافسات البطولة الأفريقية بقائمة تضم 10 لاعبين بواقع 5 لاعبين و5 لاعبات وهم باسم أمين، أحمد عدلي، أدهم فوزي، ديڤيد جورج، حامد وفا، شروق وفا، شاهندة وفا، جوي روماني، جنى محمد زكي، ديمة علاء، بجانب مشاركة نحو 25 لاعب مصري في المنافسات للمنافسة على الألقاب الفردية.