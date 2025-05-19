شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. مصطفى عسل ونوران جوهر يواصلان الصدارة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، التصنيف العالمي الجديد فى شهر مايو الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وحافظ مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على صدارة التصنيف للأسبوع الثامن على التوالي، وذلك بعد تتويجه مؤخراً ببطولة العالم التي أقيمت في شيكاغو الأمريكية، كما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 23.

وتقدم يوسف سليمان ليقتحم قائمة التوب 10 على حساب الماليزي إيان يو إنجي.

تصنيف الرجال

1- مصطفى عسل

2ـ علي فرج

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ النيوزيلندي بول كول

5ـ جويل ميكين

6ـ طارق مؤمن

7ـ الإنجليزي مروان الشوربجي

8ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

9ـ كريم عبد الجواد

10- يوسف سليمان



تصنيف الرجال

تصنيف السيدات

1ـ نوران جوهر

2ـ نور الشربيني

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ أمينة عرفي

6ـ البلجيكية تيني جليس

7ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

8ـ الماليزية سيفا سينجاري

9- اليابانية ساتومي واتنبي

10ـ الأمريكية أماندا صبحي