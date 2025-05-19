شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يستعين بالإسماعيلي لاستكشاف مودرن سبورت قبل لقاء كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى على مراجعة المباريات السابقة لمودرن سبورت، وآخرها مواجهة الاسماعيلي في الدوري، والتي انتهت بفوز مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى مودرن سبورت قبل مواجهة الغد.

ويختتم اليوم الاثنين الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، استعداداته للقاء القادم مودرن سبورت في إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

ويلتقي البنك الأهلي مع مودرن سبورت في الثامنة مساء غداً الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز البنك الأهلي بثنائية نظيفة.

وكان البنك الأهلي خسر في المباراة الماضية بالدوري أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، وتوقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، كما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

ويتبقى للبنك الأهلي مباراتان فقط في الموسم الجاري أمام، المصري يوم السبت المقبل، فيما يختتم البنك الأهلي مبارياته بمواجهة بتروجت يوم الجمعة الموافق 30 مايو الجاري.