شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير للاعبى بيراميدز قبل السفر لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اليوم، الإثنين، لاعبو فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، والجهاز الفنى بقيادة الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش، لجلسة تصوير فى ملعب الدفاع الجوى، استعدادًا لنهائى دورى أبطال أفريقيا.

وحدد بيراميدز اليوم، موعدًا لجلسة التصوير، قبل سفر بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب يوم 24 مايو فى ملعب لوفتس فيرسفيلد الساعة 4 مساء، على أن تقام مباراة الإياب يوم 1 يونيو في ملعب الدفاع الجوي الساعة 7 مساء.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

ويدير السوداني محمود إسماعيل مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، ويعاونه كل من محمد عبد الله وأحمد عبد الرازق من السودان والبوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكما رابعا وللفيديو الغاني دانيال لاريا ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا وجابريال كامارا من السنغال.

أما مباراة الإياب يتولى إدارتها الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.