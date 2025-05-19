شكرا لقرائتكم خبر عن رجال سلة الأهلي يواجه الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الاول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم عندما يواجه نظيرة الزمالك في رابع مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر التي تقام بنظام Best Of 5.

تنطلق المباراة في السادسة مساءاً على الصالة الرئيسية لبرج العرب بمدينة الإسكندرية، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز من أجل حسم التأهل لنهائي البطولة.

اختتم الفريق مرانه أمس بقيادة أوجستي بوش المدير الفني للفريق، الذي أكد خلال المران على ضرورة التركيز الشديد في المباراة والالتزام بالتعليمات الفنية داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز.

وكان رجال سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة علي نظيره الزمالك بنتيجة 78-52.