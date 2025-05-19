شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تعود اليوم إلى القاهرة بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تعود في الخامسة مساء اليوم الاثنين البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى القاهرة عقب تتويجها ببطولة العالم للاسكواش التى استضافتها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 4-11, 11-7.

وقالت نور الشربيني في تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين عقب التتويج: إنه أمر مذهل، لم أكن أتصور أنني سأفوز باللقب الثامن، الجميع كان يتحدث عن رقم نيكول ديفيد، ولم أكن أتخيل أنني سأعادل هذا الرقم، مررت بموسم صعب، وهذا اللقب يعني الكثير لي ولفريقي ووالديّ."

أضافت البطلة المصرية: "هانيا ما زالت صغيرة، وكانت تخوض أول نهائي لها، وهذا وضع صعب، أنا كنت أملك الأفضلية بفضل الخبرة، ورغم أنها شعرت بالتوتر في البداية، عادت ونافست بقوة، وكادت أن تفوز بالشوط الرابع، إنها لاعبة رائعة، وأنا واثقة بأنها ستحقق هذا اللقب أكثر من مرة في المستقبل."

بذلك الفوز حققت نور الشربيني لقبها الثامن ببطولة العالم لتعادل أكبر رقم قياسي في اللعبة، والمدون باسم الماليزية نيكول ديفيد، والتي حصدت 8 بطولات عالم قبل اعتزالها اللعبة.

وكانت نور الشربيني قد نجحت في التتويج من قبل بـ 7 ألقاب قبل الموسم الجاري، جاءت خلال مواسم، 2015 ،2016 ، 2018-2019 ،2019-2020 ، 2020-2021، 2021-2022، 2022-2023.