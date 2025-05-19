شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن "تتر النهاية" لدوري نايل بين الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال بطل دوري نايل 2025 غامضاً رغم مؤشرات اقتراب الاهلى من حسمه، ولكن لاتزال كل الفرص قائمة فى ظل حظوظ بيراميدز الموجودة فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويتبقى لكل فريق مباراة أخيرة، الأهلي ضد فاركو، وبيراميدز أمام سيراميكا، يوم الاربعاء 28 مايو الجاري فى الثامنة مساء.



ماذا يحدث حال التساوي في رصيد النقاط؟ ماذا يحدث حال التساوي في رصيد النقاط؟ يتم اللجوء إلى فارق الأهداف خلال مباريات مرحلة التتويج في حال التساوي بين فريقين. وفي هذه الحالة، يتفوق الأهلي حالياً بفارق 6 أهداف على بيراميدز، لذا إذا تعادل الأهلي في الجولة الأخيرة مع فاركو، فإنه سيضمن التتويج بشرط ألا يفوز بيراميدز بأكثر من 5 أهداف على سيراميكا فى الجولة الأخيرة. هل يمكن للأهلي التتويج دون فوز أو تعادل؟ هل يمكن للأهلي التتويج دون فوز أو تعادل؟ يستطيع الأهلي إحراز لقب الدوري حتى إذا خسر الجولة الأخيرة ضد فاركو، ولكن بشرط ألا ينجح بيراميدز فى الفوز على سيراميكا. ورغم أن الأهلي يمتلك أفضلية نظرية في حصد اللقب، فإن بيراميدز لا يزال يتمسك بآماله فى الحصول على قرار من المحكمة الرياضية الدولية. ما هى المباراة المتبقية للأهلي وبيراميدز؟ ما هى المباراة المتبقية للأهلي وبيراميدز؟ الأهلي - فاركو (28 مايو) سيراميكا - بيراميدز (28 مايو)

ما هى سيناريوهات تتويج الأهلى وبيراميدز؟

يحتاج النادي الأهلي الفوز فى الجولة الأخيرة أمام فاركو من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، دون النظر لنتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا، ويرجع ذلك إلى تفوق النادي الأهلي على بيراميدز بفارق نقطتين.

وحال تعادل بيراميدز مع سيراميكا بالجولة الختامية فيكفي الأهلي التعادل من أجل حسم لقب دوري نايل.

أما حال خسارة بيراميدز أمام سيراميكا فيُتوج النادي الأهلي بشكل رسمي بلقب المسابقة المحلية رقم 45 في تاريخه.

أما إذا فاز بيراميدز فإنه يحتاج للانتصار بفارق 7 أهداف ليتفوق على منافسه (+7 للأهلي مقابل +1 لبيراميدز في الوقت الحالي). وقد يؤدي فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف، وتعادل الأهلي سلبيا مع فاركو، إلى اللجوء للبند الثالث من المادة 15 للائحة المسابقة، وهو عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه، في مباريات المرحلة النهائية.

ويتوقف رصيد الفريق الأحمر حينها عند 55 نقطة.. وإذا خسر بيراميدز أو تعادل، يتوج الأهلي.. أما فوز بيراميدز فيمنحه اللقب رسميًا.

وماذا عن قصة المحكمة الرياضية؟

أعلن نادي الزمالك لجوئه إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس" ضد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مباراة الأهلي في الدوري المحلي يوم 11 مارس الماضي.

وأقرت لجنة الاستئناف بتأييد قرار مجلس إدارة رابطة الأندية باعتبار الأهلي منسحباً لعدم حضوره المباراة وبالتالي يخسر اللقاء اعتبارياً بنتيجة 0-3 ولكن دون خصم 3 نقاط إضافية وفقاً لقرار مجلس الرابطة.

ومن المقرر أن يتقدم بيراميدز أيضاً بشكوى لمحكمة "كاس" ضد قرار الاستئناف في تصعيد جديد ضد هذه القرارات التي تلت الأزمة الدائرة على مدار أكثر من شهرين كاملين.