شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يفاضل بين أكثر من عرض خارجي للرحيل عن الأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل المغربي رضا سليم لاعب الاهلي ووكيل أعماله بين أكثر من عرض خارجي للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد الاستقرار على رحيل اللاعب عن الأهلي الموسم المقبل، لصعوبة قيده في قائمة الموسم الجديد، حيث يغيب عن الفريق الأحمر منذ فترة طويلة ولن يكون متاحا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتأتي صعوبة قيد رضا سليم في قائمة الموسم الجديد في الأهلي بسبب اكتمال قائمة اللاعبين، وصعوبة الانتظار على اللاعب الذي سيعود من الإصابة بقطع في غضروف الركبة، خاصة أن الفريق الأحمر مقبل على المشاركة في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل ويحتاج جهود كل اللاعبين الأجانب فى قائمته.

ويفاضل رضا سليم بين عدة عروض خارجية من قطر والإمارات، ويناقشها مع وكيل أعماله لاختيار العرض المناسب للرحيل عن الأهلي، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، وفي حال لم يتمكن من الرحيل لأيا من الأندية الخارجية سيتم مناقشة عروض إعارته لأيا من الأندية المحلية، حتى يستعيد لياقته وبعدها يتحدد موقفه من العودة للأهلي أو تسويقه في نهاية الموسم المقبل.

ويضم النادي الاهلي 5 لاعبين أجانب في قائمته وهم أشرف داري وأشرف بن شرقي ونيتس جراديشار وأليو ديانج وأخيرا محمد علي بن رمضان، ويرغب في ضم مدافع أجنبي جديد قبل المشاركة في مونديال الأندية.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في نفس الجولة.