شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يخصص فقرة للتدريب على ركلات الترجيح فى مران الطلائع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخصص هيثم شعبان المدير الفنى لطلائع الجيش فقرة فى مران اليوم الاثنين لتدريب لاعبيه على تسديد ركلات الترجيح تحسباً للجوء إليها لحسم المتأهل لنصف نهائى كأس عاصمة مصر حال انتهاء الوقت الاصلى والإضافى بالتعادل السلبى فى مباراة الاسماعيلى.

ويختتم فريق طلائع الجيش بقيادة هيثم شعبان اليوم الأثنين استعداداته لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الثامنة مساء غداً الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات إياب دور الثمانية ببطولة كأس عاصمة مصر، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبى على ستاد الاسماعيلية.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن هيثم شعبان قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من يونيو 2025، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.