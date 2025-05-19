اخبار الرياضه

الامارات | تسريحة نيمار الجديدة.. واحتفال صاخب يثير الجدل (فيديو)

0 نشر
متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • الامارات | تسريحة نيمار الجديدة.. واحتفال صاخب يثير الجدل (فيديو) 1/2
  • الامارات | تسريحة نيمار الجديدة.. واحتفال صاخب يثير الجدل (فيديو) 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تسريحة الجديدة.. واحتفال صاخب يثير الجدل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر النجم البرازيلي نيمار أمام الكاميرات بتسريحة جديدة خلال حضوره في نهائي دوري الملوك البرازيلي لسباعيات كرة القدم الذي أقيم الأحد على ملعب "أليانز باركي"، وسط حالة ذهول من الجماهير الحاضرة.

ولم تكن تسريحة نيمار المثيرة للجدل فحسب وإنما طريقة احتفاله الصاخبة مع فريق "فوريا إف سي" المتوج باللقب على الرغم من إصابته التي تعرض لها أخيراً مع فريقه سانتوس البرازيلي الذي لم يكد يلتحق بصفوفه في يناير الماضي قادماً من الهلال السعودي حتى أعلن عن تعرضه للإصابة ضمن سلسلة الغيابات الطويلة التي قضاها بعيداً عن الملاعب مع كثير من الظهور في المهرجانات والاحتفالات.

 

وبات نيمار معروف باسم "اللاعب الزجاجي" في وقت كانت الجماهير العالمية تتوقع منه الكثير في الملاعب لكنه يبدو منحازاً للاحتفالات بدلاً من ممارسة كرة القدم بشكل طبيعي كبقية اللاعبين المحترفين.

 

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا