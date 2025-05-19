الامارات | استقبال "ملك آسيا" في مطار الشارقة الخاص بعد عودته باللقب التاريخي الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظيت بعثة الشارقة بطل آسيا باستقبال حافل في مطار الشارقة الدولي الخاص بعد عودتها اليوم الإثنين بطائرة خاصة قادمة من سنغافورة عقب فوز الفريق بلقب دوري أبطال آسيا 2، إثر تفوقه على فريق ليون سيتي سايلرز السنغافوري بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على ملعب "بيشان".

واحتشد عدد كبير من اقطاب نادي الشارقة والرياضيين والجمهور لاستقبال الفريق بالورود عند وصوله مباشرة إلى أرض المطار في مشهد رائع تقديرا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق للنادي وللكرة الإماراتية بصفة عامة، وتم وتزين مكان الاستقبال، إذ تقدم البعثة الشرقاوية التي عادت من سنغافورة، رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، خالد عيسى المدفع.