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الامارات | مليحة يقتنص فوزاً صعباً أمام شباب الأهلي ويتصدر دوري كرة اليد

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جوني جبور - الشارقة 0 تبليغ

  • الامارات | مليحة يقتنص فوزاً صعباً أمام شباب الأهلي ويتصدر دوري كرة اليد 1/2
  • الامارات | مليحة يقتنص فوزاً صعباً أمام شباب الأهلي ويتصدر دوري كرة اليد 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق مليحة لكرة اليد مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه بفارق هدف على شباب الأهلي، بنتيجة (27-26)، في مباراة جمعتهما، أول من أمس، على صالة نادي الشارقة، في ختام الدورة المجمعة الأولى، ضمن الدور النهائي لبطولة الدوري العام التي سجلت فوز أصحاب الضيافة (الشارقة) على النصر (30-20).

واختتم مليحة الدورة المجمعة الأولى في صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة (ست نقاط)، بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على النصر بنتيجة (32-29)، فيما أدت خسارة شباب الأهلي إلى تراجعه، ودخوله في شراكة على صعيد المركز الثاني مع الشارقة، برصيد أربع نقاط لكل منهما، وتتجه الفِرَق الأربعة، يوم الجمعة المقبل، إلى صالة نادي شباب الأهلي لتدشن الدورة المجمعة الثانية والختامية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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