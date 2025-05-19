الامارات | 700 عدّاء يشاركون في سباق دبي للجري الثلجي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك أكثر من 700 عدّاء من 70 جنسية، تقدَّمَهم 150 إماراتياً، من مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء، في سباق دبي للجري الثلجي، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة ماجد الفطيم بقاعة «سكي دبي» الثلجية، في «مول الإمارات»، للعام السادس على التوالي.

وفازت الألمانية بيا هانسكه في سباق السيدات لمسافة خمسة كيلومترات، بعدما أكملت خمس لفات في زمن قدره 23 دقيقة و18 ثانية، وفي فئة الرجال للمسافة نفسها، فاز المصري مصطفى عطية بالمركز الأول في زمن 20 دقيقة و17 ثانية.

أما في سباق ثلاثة كيلومترات، فقد تُوّجت الإماراتية، نورة الخلف، بطلة لفئة السيدات، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 20 دقيقة وثانية واحدة، بينما حقق المغربي، عبدالعالي بوعزاوي، الفوز بفئة الرجال في زمن 13:44 دقيقة، وفي فئة الفرق حصد فريق «SFM JRC» المركز الأول بمتوسط زمن قدره 20:55 دقيقة.