الامارات | الغسية: خبرة التعامل مع «الأمتار الأخيرة» سر صعود دبا لـ «المحترفين»   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مشرف الفريق الأول بنادي دبا، الدكتور حمدان الغسية، تأهل «النواخذة» للمشاركة في دوري أدنوك للمحترفين بالموسم المقبل، بأنه الأصعب مقارنة بالمرات الثلاث السابقة التي بلغ فيها «الأضواء»، بسبب تطور المستوى الفني للفرق المنافسة، وصعوبة أغلب المباريات، مؤكداً أن الخبرة المتراكمة التي يتمتع بها لاعبو الفريق ساعدته في عبور تحدي الأمتار الأخيرة من المنافسات.

وكان دبا قد فاز، أول من أمس، على مضيفه الذيد بهدفين نظيفين، ليصبح رصيده 53 نقطة ويتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى، كما صعد الظفرة إلى المحترفين على الرغم من تعادله مع فريق الإمارات (2-2)، بعد أن رفع رصيده إلى 51 نقطة.

وقال الغسية لـ«الإمارات اليوم»: «تبقت لدينا مباراة صعبة أمام الجزيرة الحمراء في الجولة الأخيرة 30 الشهر الجاري، ونتطلع إلى الفوز بها بانتظار ما ستؤول إليه نتائج بقية المباريات بطموح الفوز بدرع الدرجة الأولى».

وتابع: «نثمّن جهود أسرة النادي وكل من أسهم في الصعود، والمدرب الحالي، البرتغالي برونو بيريرا، كما أشكر المدرب الدكتور عبدالله مسفر الذي قاد الفريق في الجولات الأولى قبل أن يقود المدرب، محمد عبيد الخديم، الفريق في جولات لاحقة».