الامارات | «دايموند جيم إيه إيه» يُتوّج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في أميركا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج الجواد «دايموند جيم إيه إيه» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن محطتها الرابعة في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار النسخة الـ32 من سلسلة السباقات العالمية التي أقيمت، أول من أمس، على مضمار بيملكو العريق في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند، تزامناً مع سباقات «بريكنس ستيكس» في نسختها الـ150.

وتحظى سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في إطار حرص سموه على دعم خطط تطوير صناعة سباقات الخيل العربية عالمياً، وتحفيز الملاك والمربين، وتعزيز حضور الخيل العربي الأصيل في المحافل الدولية، حفاظاً على الإرث الحضاري العريق.

ووفقاً لبيان صحافي، فقد شهد السباق حضوراً جماهيرياً مميزاً تجاوز 100 ألف متفرج، إلى جانب تغطية إعلامية واسعة، عكست مكانة الكأس الغالية في أعرق سباقات الخيل، ومدى تأثيرها في دعم سباقات الفئة الأولى للخيول العربية في أميركا، بما يسهم في ترسيخ الحضور الإماراتي الريادي في هذا القطاع الحيوي.

ونجح الجواد «دايموند جيم إيه إيه»، المملوك لجوزيف وبيتي جيليس، تحت إشراف المدرب جيرنستو توريس، بقيادة الفارسة كارول سيدنو، في انتزاع اللقب بجدارة بعد أداء مميز أنهى به السباق، متقدماً بفارق مريح على أقرب منافسيه، قاطعاً مسافة 1700 متر رملي في زمن قدره 1:57.01 دقيقة، ليعيد اللقب إلى خزائنه بعد فوزه الأول به في عام 2023.

وحل ثانياً الجواد «آر بي غراند سلام» للمالك مزرعة روزبروك، تحت إشراف المدرب ذاته جيرنستو توريس، وقيادة الفارس إناردس رودريغيز، فيما جاء في المركز الثالث الجواد «إيه إيه تيك تشانس» للمالكة أنيت ليندستروم، بإشراف المدربة روندا تولي، وقيادة الفارس كزافييه بيريز.

وأُقيم السباق ضمن «الفئة الأولى» للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بجوائز مالية بلغ مجموعها 200 ألف دولار أميركي، وسط مشاركة نخبة من أبرز مرابط الخيول العربية في الولايات المتحدة.