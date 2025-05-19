الامارات | فيرستابن بطل جائزة إيميليا - رومانيا لـ «الفورمولا1»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، الهولندي ماكس فيرستابن، المركز الأول في جائزة إيميليا - رومانيا الكبرى، أمس، وذلك في السباق رقم 400 لفريقه ريد بول، في الجولة السابعة من بطولة العالم لـ«الفورمولا1».

وتفوق فيرستابن على سائقَي ماكلارين، البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري، متصدر ترتيب السائقين، الذي خسر أفضلية انطلاقه من المركز الأول لمصلحة الهولندي، وحلّ بطل العالم سبع مرات، البريطاني لويس هاميلتون، رابعاً في أول سباق له مع فيراري على أرضه وأمام جماهيره.