بطولة إيطاليا: تعثر نابولي وإنتر يؤجل التتويج الى المرحلة الأخيرة

الرياص - اسماء السيد - روما : فشل إنتر حامل اللقب في استغلال تعثر نابولي أمام مضيفه بارما سلبا لاستعادة الصدارة منه وذلك بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه لاتسيو 2 2 الأحد في قمة المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبقي نابولي الساعي الى استعادة اللقب من إنتر، في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمامه، فتأجل حسم التتويج الى المرحلة الأخيرة الأحد المقبل عندما يلعب الأول على أرضه أمام ضيفه كالياري، ويحل الثاني ضيفا على كومو.

وفرط إنتر الذي بلغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي باريس سان جرمان الفرنسي في ميونيخ في 31 أيار/مايو الحالي، في تقدمه على لاتسيو مرتين وخرج متعادلا وأبقى مصير اللقب بين يدي الفريق الجنوبي بقيادة مدربه أنتونيو كونتي.

وكان إنتر تخلى عن الصدارة بخسارته امام ضيفه روما 0 1 في المرحلة الرابعة والثلاثين عندما استغل نابولي تعثره بفوزه على تورينو 2 0.

على ملعب "جوزيبي مياتسا" في ميلانو، منح المدافع الالماني يان بيسيك التقدم لأصحاب الأرض مستغلا كرة مرتدة من الدفاع فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (45+2).

وأدرك لاتسيو التعادل عبر مهاجمه الدولي الاسباني السابق بيدرو اثر تمريرة من الدولي الاوروغوياني ماتياس فيسينو (74).

وأعاد الدولي الهولندي دنزل دمفريس التقدم لإنتر برأسية قوية من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها القائد الدولي التركي هاكان تشالهانأوغلو (80).

وحصل لاتسيو على ركلة جزاء اثر لمسة يد على بيسيك فانبرى لها بيدرو بنجاح مدركا التعادل (90).