شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يختتم استعداداته لمودرن سبورت في ربع نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي ، بقيادة طارق مصطفى، استعداداته اليوم الاثنين للقاء القادم أمام مودرن سبورت في إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

ويلتقي البنك الأهلي مع مودرن سبورت في الثامنة مساء غد، الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز البنك الأهلي بثنائية نظيفة.

وكان البنك الأهلي خسر في المباراة الماضية بالدوري أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، وتوقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، كما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

ويتبقى للبنك الأهلي مباراتان فقط في الموسم الجاري أمام، المصري يوم السبت المقبل، فيما يختتم البنك الأهلي مبارياته بمواجهة بتروجت يوم الجمعة الموافق 30 مايو الجاري.