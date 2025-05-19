موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

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يكثف الجهاز الفنى لنادى الزمالك ، بقيادة أيمن الرمادى ، اليوم الاثنين، استعداداته لخوض مباراة جديدة ببطولة الدوري المصري أمام بتروجت ، بعدما أغلق صفحة مباراة بيراميدز التى خسرها بهدف دون رد.

ويقام الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة فى انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى دوري نايل

يواجه الزمالك نظيره بتروجت فى الثامنة مساء السبت المقبل باستاد الكلية الحربية، فى ثامن جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت فى دوري نايل



تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وبتروجت فى دوري نايل، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك القادمة



1- بتروجت.. يوم السبت 24 مايو ..8 مساء باستاد الكلية الحربية.

2- فاركو.. يوم السبت 31 مايو.. 8 مساء باستاد القاهرة.

3_ بيراميدز..يوم 5 يونيو نهائى كأس مصر ..8 مساء باستاد القاهرة.