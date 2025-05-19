شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعيد خدمات محمد هاشم أمام البنك الأهلي بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري خدمات محمد هاشم لاعب الفريق في المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي بالدوري، وذلك بعد انتهاء الإيقاف الذي حرم اللاعب من التواجد في اللقاء الماضي أمام سيراميكا بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وخسر المصري الجولة الماضية برباعية نظيفة أمام سيراميكا، ويتبقى للنادي المصري مباراتان فقط في مسابقة الدوري، حيث يلتقي مع البنك الأهلي السبت المقبل في الجولة السابعة من عمر لقاءات حسم بطولة الدوري، بينما يواجه حرس الحدود 31 مايو الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة.

ويستعد المصري لمواجهة البنك الأهلي فى الثامنة مساء السبت المقبل باستاد السويس الجديد، حيث يتنافس الفريقان على حسم الضلع الرابع في المربع الذهبي ببطولة الدوري.

وكان المصري ودع مؤخراً بطولة كأس مصر من دور الـ 16 عقب الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، كما ودع ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على يد سيمبا التنزاني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1، وخرج المصري أيضاً من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.