شيكابالا يصعّد رسميًا.. بلاغ ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف والتشهير

الشارقة - اميمة ياسر - دخلت الخلافات المتصاعدة بين قائد الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" ورئيس النادي السابق المستشار مرتضى منصور مرحلة جديدة من التصعيد القانوني، بعد أن حرر شيكابالا محضرًا رسميًا يتهم فيه منصور بـ"السب والقذف والتشهير" عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لتفاصيل البلاغ، الذي تم تقديمه إلى مباحث الإنترنت، اتهم شيكابالا مرتضى منصور بإطلاق سلسلة من التصريحات المصورة والمنشورات التي تتضمن إساءات وتجريحات علنية بحقه، وهو ما تسبب له في أضرار نفسية ومعنوية جسيمة، إلى جانب تشويه صورته أمام جمهور الزمالك والرأي العام الرياضي.



مطالب قانونية وردع حملات التشهير

طالب شيكابالا الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتضى منصور، والتحقيق في الواقعة، والعمل على وقف حملات التشهير المستمرة التي يتعرض لها. وأكد في بلاغه امتلاكه مقاطع فيديو وتسجيلات موثقة تُثبت تعرضه للإساءة بشكل متكرر.



خلافات مزمنة وتوتر تاريخي

يُذكر أن العلاقة بين شيكابالا ومرتضى منصور شهدت توترًا واضحًا على مدار السنوات الماضية، تبادل خلالها الطرفان الاتهامات والتصريحات العدائية في أكثر من مناسبة، وسط متابعة واهتمام كبير من جماهير الزمالك والإعلام الرياضي.