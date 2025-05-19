"قرارات ثورية من رابطة الأندية: إلغاء الهبوط هذا الموسم وانطلاقة جديدة للدوري في أغسطس"

الشارقة - اميمة ياسر - عقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة اجتماعًا حاسمًا اليوم الأحد، بحضور ممثلي 15 ناديًا من أندية الدوري الممتاز، لمناقشة تطورات المسابقة المحلية، وسط غياب بارز لأندية الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود.

وأسفر الاجتماع عن مجموعة من القرارات الجوهرية التي ستُحدث تأثيرًا مباشرًا على الموسم الحالي والمواسم المقبلة، أبرزها إلغاء الهبوط هذا الموسم (2024-2025)، في استجابة لمطالب الأندية، مع الحفاظ على النظام الحالي للمسابقة.

كما قررت الرابطة، اعتبارًا من الموسم المقبل، هبوط أربعة أندية وصعود ثلاثة من دوري القسم الثاني، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوازن التنافسي وتخفيف الضغوط المالية والفنية عن الأندية.



دعوة لتسريع قانون الرياضة الجديد

في سياق متصل، طالبت الرابطة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة، بالإسراع في إصدار قانون الرياضة الجديد، مع التركيز على المواد الخاصة بالاستثمار الرياضي، ما يتيح تحويل فرق الكرة إلى شركات مساهمة تدار بشكل احترافي وتضمن التمويل المستدام.



انطلاق الدوري الجديد 15 أغسطس وتثبيت لوائح اللاعبين

حددت الرابطة 15 أغسطس 2025 موعدًا لانطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز، على أن يختتم في مايو 2026، ضمن خطة لإعادة انتظام المسابقة وتفادي تكدس المباريات.

كما تم تثبيت لائحة قيد اللاعبين الأجانب دون تغيير، حيث يُسمح بقيد 5 لاعبين فوق السن و3 تحت السن، مع إمكانية إشراك 6 لاعبين في المباراة، شريطة وجود لاعب على الأقل من الفئة العمرية الأصغر.



مهلة لتقديم مقترحات وتغيير في ممثل الأهلي

منحت الرابطة الأندية مهلة تنتهي في 18 يونيو 2025 لتقديم ملاحظاتهم بشأن اللائحة التنظيمية للمسابقة، ضمن جهود التطوير المستمرة.

كما تم اعتماد ترشيح النادي الأهلي لـإبراهيم الكفراوي ممثلًا له في الرابطة، خلفًا لعماد متعب الذي تقدم باستقالته مؤخرًا، فيما جددت الأندية ثقتها في مجلس إدارة الرابطة للموسم المقبل.