شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يعود للقاهرة فجر اليوم بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

يعود البطل المصري مصطفى عسل، المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، إلى القاهرة فجر اليوم الاثنين، بعد تتويجه ببطولة العالم التى استضافتها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وفاز مصطفى عسل في المباراة النهائية على مواطنه علي فرج بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 11-3.

وقال مصطفى عسل بعد فوزه بلقب بطولة العالم للاسكواش في تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين، "من الناحية العاطفية، أشعر وكأنني خارج هذا العالم، حققت اللقب رقم 21 في بطولات PSA".

وأضاف عسل، مررت بالكثير من الأمور النفسية هذا الأسبوع، لذا أن أستجمع نفسي وأفوز بهذا الشكل فهو أمر لا يُصدق، أن أكون المصنف الأول عالمياً وبطل العالم في نفس الوقت شيء رائع، أريد أن أشكر كل من ساندني، لكن الشخص الذي كان دائماً خلفي هو مدربي جيمس ويلستروب، والدي قال لي، بعد كل ما حدث، أن أعود إلى مصر، لكن (ويلستروب) كان يتحدث معي كثيراً ويدعمني، وها أنا هنا، بطل العالم."

واختتم مصطفى عسل: كل من يحقق النجاح يتجاهل خطاب الكراهية ويركز فقط على الإيجابيات، أنا حتى لا أملك غرفة فندق الليلة، سأبقى في بهو الفندق، على ما أظن، كل ما أريده الآن هو الكأس وبعض الصور.

وفي منافسات السيدات، فازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 4-11, 11-7.

بذلك تحقق نور الشربيني لقبها الثامن ببطولة العالم لتعادل أكبر رقم قياسي في اللعبة، والمدون باسم الماليزية نيكول ديفيد، والتي حصدت 8 بطولات عالم قبل اعتزالها اللعبة.

وكانت نور الشربيني قد نجحت في التتويج من قبل بـ 7 ألقاب قبل الموسم الجاري، جاءت خلال مواسم، 2015،2016 ، 2018-2019 ،2019-2020 ، 2020-2021، 2021-2022، 2022-2023.