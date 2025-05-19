شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت لا يعرف النتائج الإيجابية أمام سيراميكا قبل إياب كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، عن فك عقدة فريق سيراميكا فى المباراة المقرر إقامتها بينهما الثامنة مساء الأربعاء المقبل، فى إطار إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر على استاد بتروسبورت.

الفوز الأول هدف بتروجت



وتعد مباراة الأربعاء المقبل، الرابعة بينهما فى جميع المسابقات، حيث سبق أن تواجها فى 3 لقاءات سابقة انتهت جميعها لصالح سيراميكا مباراتين فى الدورى وواحدة فى كأس عاصمة مصر بعد صعود بتروجت هذا الموسم، ولم يعرف بتروجت تحقيق أى نتيجة إيجابية من قبل، سجل لاعبو بتروجت هدفين فقط، واستقبلت شباكهم 10 أهداف.



وتعد آخر مباراة جمعت بين بتروجت وسيراميكا كانت فى الدور الثانى الفاصل فى مرحلة المنافسة على اللقب، وحسمها سيراميكا لصالحه بهدفين نظيفين.



وسقط فريق بتروجت أمام بيراميدز بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدورى.



ويحتل فريق بتروجت المركز الثامن فى ترتيب مرحلة حسم اللقب برصيد 26 نقطة، جمعها من فوز