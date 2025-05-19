شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد مرشح للعودة لقناة الزمالك ضمن خطة التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش مجلس إدارة نادي الزمالك، في اجتماعه الذي عقد، يوم الأحد، واستمر لمدة 5 ساعات، العديد من الملفات المهمة، أبرزها ملف التدعيمات وفرع النادي بالسادس من أكتوبر، وتطوير قناة النادي.

وناقش المجلس في اجتماعه إمكانية الاستفادة من خبرات عبد الواحد السيد نائب المشرف العام على الكرة بقطاع الناشئين، في قناة الزمالك، والعودة إلى القناة مرة أخرى ضمن خطة تطوير القناة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد وافق على قبول اعتذار عبد الواحد مدير الكرة عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة الحالية.

وتقدم عبد الواحد السيد باعتذار لمجلس إدارة نادي الزمالك عن عدم الاستمرار في منصبه بعد رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك الاستفادة من خبرات عبد الواحد السيد الكبيرة للعمل في قطاع الناشئين، لتقديم الإضافة المأمولة في القطاع الذي يمثل عنصر المستقبل بنادي الزمالك.