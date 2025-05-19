شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يقترب من قيادة الجبهة اليسرى للأهلى أمام فاركو رغم جاهزية عطية الله والدبيس والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي من الاستمرار في قيادة الجبهة اليسرى لفريقه في مباراته القادمة أمام فاركو في ختام مشواره ببطولة الدوري، رغم تعافي الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس واقتراب جاهزيتهما للمشاركة في مباراة فاركو القادمة.

وانتهى الثنائي عطية الله والدبيس من أداء برنامجهما التأهيلي، ويستعدان للمشاركة في التدريبات الجماعية، على أن يكون الثنائي جاهزين للمشاركة في مباراة فاركو يوم 28 مايو الجاري.

ويرى عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي، أن كوكا يؤدي بشكل جيد ولا يميل لفكرة إجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأحمر في مباراة حسم لقب الدوري.

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 55 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، ويحتاز للفوز أو التعادل أمام فاركو لضمان الحفاظ على درع الدوري للمرة الثالثة على التوالي ورقم 45 في تاريخه.