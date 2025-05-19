شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الإسماعيلى فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة هيثم شعبان اليوم، الإثنين، استعداداته لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات إياب دور الثمانية ببطولة كأس عاصمة مصر، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبى باستاد الإسماعيلية.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن هيثم شعبان قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من يونيو 2025، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.