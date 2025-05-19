شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: لم أفكر فى العودة للأهلى كلاعب.. والزمالك مشاكله أكبر من رحيل زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعد سمير مدافع فريق سيراميكا، أنه لم يفكر فى العودة للأهلى كلاعب مرة أخرى وهو من طلب الرحيل من أجل المشاركة، والزمالك مشاكله أكبر من رحيل زيزو ويحتاج لعدد كبير من الصفقات.

وقال سعد سمير، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "طموحنا مع سيراميكا احتلال مركز متقدم فى المربع الذهبى، ووضعنا خطة لحصد 9 نقاط متتالية نجحنا فى الفوز على المصرى أمامنا مباراتين أمام حرس الحدود وبيراميدز نلعب على الفوز بهما وننتظر نتائج الفرق الأخرى ومن الممكن أن ننهى فى المربع".

وأضاف: "سيراميكا والبنك الأهلى وزد يستطيعون المنافسة على اللقب ولكن على المدى البعيد، ولكن حاليا الأهلى لديه شخصية البطل حتى لو لم يقدم أفضل أداء، وهناك أندية تقدم أفضل أداء منه".

وتابع: "الأهلى بقائمة اللاعبين الموجودة حاليا لا بد أن يقدم مستوى أعلى من ذلك، ولكن لم أفقد الثقة فى خسارة الأهلى للدورى، لأن الأهلى بتاريخه لا يفقد الأمل وينافس على البطولة لآخر نفس، والموسم الثانى لكولر لم يكن الأفضل وتراجع هجوميا".

واستطرد: "الأهلى يقسم الدورى على مراحل وكل مرحلة لها ناسها، وهناك أندية تستطيع الفوز بالدورى ولكن بعد فترة من الزمن مش بعيدة، لأن التتويج بالدورى مختلف وله حسابات مختلفة عن الكأس والرابطة".



وأردف: "لم أفكر فى العودة للأهلى كلاعب لأننى مقتنع أننى قدمت كل ما لدي للأهلى، واخترت عن قناعة الرحيل وطلبت الخروج للعب لأنى كنت راجع من إصابة كبيرة، وجددت عقدى مع سيراميكا لمدة موسم".



واختتم: "أطالب الجماهير بحب أنديتهم فقط وليس اللاعبين، ومفيش نادى بيتأثر برحيل لاعب، لأن مفيش لاعب سيؤثر على مستوى الأندية، والزمالك لن يتأثر برحيل زيزو، لأن الزمالك مشاكله أكبر من زيزو، ويحتاج لعدد كبير من اللاعبين بكواليتى مختلف".