شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله مجدى يغيب عن سيراميكا أسبوعا للإصابة بشد فى العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، خدمات عبد الله مجدى ظهير أيمن الفريق أمام بتروجت فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار إياب دور ربع نهائى كأس عاصمة مصر.

ويعانى عبد الله مجدى من الإصابة بشد فى العضلة الضامة ويحتاج إلى أسبوع من أجل التعافى من الإصابة والعوده مجددا لتدريبات سيراميكا، وبالتالى لن يكون متاحا أمام بتروجت فى كأس العاصمة.

ويخضع عبد الله مجدى فى الوقت الحالى لبرنامج تأهيلى من أجل العودة مجددا للتدريبات، ومباريات سيراميكا المقبلة، فى الوقت الذى يستعيد فيه الفريق خدمات الثنائى يوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد عابدين بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخب الشباب الذى حصل على المركز الرابع.

وحقق فريق سيراميكا فوزا كبيرا على المصرى بأربعة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة السابعة من مرحلة حسم اللقب فى بطولة الدورى.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة فريق بتروجت فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل، فى إطار إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر على استاد بتروسبورت.