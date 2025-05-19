شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الناشئين تعود من بولندا بعد مشاركة قوية في بطولة الاتحاد الأوروبي للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود إلى القاهرة في الساعات المقبلة بعثة منتخب مصر تحت 16 سنة، بعد خوض منافسات بطولة الاتحاد الأوروبي للتطوير التي أُقيمت في بولندا، وشهدت مشاركة مميزة للفراعنة الصغار وسط فرق قوية من القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية.

وحقق المنتخب الوطني تحت 16 سنة فوزًا مثيرًا في آخر مبارياته في دورة بولندا الدولية أمام منتخب أيرلندا بنتيجة 3-2، ليختتم مشاركته بانتصار معنوي هام. وكان الفريق قد افتتح البطولة بالتعادل السلبي مع كندا، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بركلات الترجيح، ثم تعادل في اللقاء الثاني مع بولندا 1-1، لكنه خسر بركلات الترجيح.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب حسين عبد اللطيف كمدير فني، ويعاونه كل من عبد الستار صبري مدربًا عامًا، وكريم أيمن مساعدًا للمدرب، وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى، إلى جانب وشادي الشريف مديرًا إداريًا للبعثة.

وحظيت نتائج المنتخب بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نالت منشورات الانتصار أمام أيرلندا أكثر من 390 إعجابًا، في دلالة على الدعم الجماهيري المتزايد لهذا الجيل الواعد من اللاعبين.

وتُعد هذه المشاركة محطة مهمة في مشوار إعداد منتخب الناشئين، تمهيدًا للاستحقاقات القارية المقبلة، في ظل اهتمام كبير من اتحاد الكرة بتطوير قاعدة المنتخبات العمرية.

يختتم مشواره في د (بطولة الاتحاد الأوروبي للتطوير) بمواجهة نظيره الأيرلندي، الأحد المقبل.

واستهل المنتخب البطولة بالفوز على نظيره الكندي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الطرفين، الثلاثاء الماضي، في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

انتهى اللقاء بنتيجة التعادل السلبي رغم لعب المنتخب بنقص عددي منذ الدقيقة 80 بعد طرد أحد لاعبيه وبعدها ثم تم الاحتكام لركلات الترجيح وفقاً للائحة البطولة وتمكن منتخب مصر من حسمها لصالحه (4 – 3).

وفي اللقاء الثاني، تعادل منتخب مصر تحت 16 عاماً مع نظيره البولندي (1 – 1) في ثاني مبارياته بالدورة التي تستضيفها بولندا حتى الثامن عشر من مايو الجاري بمشاركة 4 منتخبات.

كانت بعثة المنتخب الوطني لهذه المرحلة السنية قد غادرت مطار القاهرة فجر الإثنين الماضي، برئاسة حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالإضافة إلى 22 لاعباً والجهاز الفني والإداري والطبي.