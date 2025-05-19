شكرا لقرائتكم خبر عن زد يدرس استمرار حمادة صدقى على رأس القيادة الفنية فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يدرس نادي زد استمرار حمادة صدقي على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد، بعدما نجح المدرب في تحسين نتائج الفريق خلال مشاركته في مجموعة الهبوط بالدوري المصري، ومساعدة الفريق في احتلال صدارة مجموعة الهبوط.

وكان مجلس إدارة نادي زد قد عين حمادة صدقي مديرا فنيا بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، مع التفكير في تعيين مدير فني أجنبي، ولكن الموقف قد يتغير ويتم الإبقاء على صدقي مديرا فنيا في الموسم الجديد.

وطالب أحمد عبد الله، ممثل نادي زد، بتقديم ضمانات واضحة ورؤية مستقبلية شاملة في حال تم اتخاذ قرار بإلغاء الهبوط في دوري Nile هذا الموسم، مؤكدًا أن المسابقة يجب أن تُدار برؤية طويلة المدى تحترم اللوائح وتحمي الاستثمارات.

وخلال اجتماع رابطة الأندية، المنعقد حاليا تساءل عبد الله: "هل كنا سنناقش إلغاء الهبوط لو أن الأندية المتضررة كانت أندية استثمارية؟".

وأضاف: "نحن كأندية استثمارية نضخ أموالاً كبيرة ونبني مشروعات طويلة الأجل، ونحتاج إلى رؤية مستقرة للمسابقة تضمن العدالة والتنافسية. إذا تم إلغاء الهبوط هذا الموسم، نريد ضمانات جادة بعدم تكرار ذلك دون مبررات قوية".

وطالب عبد الله بأن يتم التعامل مع جميع الأندية بمعايير موحدة، مؤكدًا أن ما تحتاجه الكرة المصرية اليوم هو مسابقة مستقرة، تُدار باحتراف، وتحترم اللوائح منذ انطلاقها وحتى نهايتها.

وعقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اجتماعا اليوم بأحد فنادق القاهرة مع رؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز لمناقشة تصورات الدورى الجديد، ويأتى هذا الاجتماع في توقيت حاسم، حيث تسعى الرابطة إلى بلورة رؤية واضحة بشأن نظام المسابقة وعدد جولاتها وتوقيتاتها.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجارى بشكل رسمى.