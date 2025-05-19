شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. انطلاق مباريات إياب دور الثمانية لبطولة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غداً، الثلاثاء، منافسات إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر فى نسختها الرابعة، ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من يونيو 2025، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.

وتأهلت فرق بتروجت ومودرن سبورت عن المجموعة الأولى، والبنك الأهلي وسيراميكا عن المجموعة الثانية، وشهدت المجموعة الثالثة صعود طلائع الجيش كأول المجموعة على حساب إنبي الذي تراجع للمركز الثاني، وتأهل حرس الحدود والإسماعيلي من المجموعة الرابعة.

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر كالتالي:

مباريات الإياب

طلائع الجيش × الإسماعيلي.. الثلاثاء 20 مايو الساعة 8 مساءً

البنك الأهلي × مودرن سبورت.. الثلاثاء 20 مايو الساعة 8 مساءً

بتروجيت × سيراميكا.. الأربعاء 21 مايو الساعة 8 مساءً

حرس الحدود × إنبي.. الأربعاء 21 مايو الساعة 8 مساءً

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية

سيراميكا 4-1 بتروجيت.

مودرن سبورت 0-2 البنك الأهلي.

الإسماعيلي 0-0 طلائع الجيش.

إنبي 2-0 حرس الحدود.

القناة الناقلة لمباريات كأس عاصمة مصر



تنقل قناة أون سبورت، مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.