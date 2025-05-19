بطولة إسبانيا: فياريال يفسد فرحة برشلونة على أرضه ويخطف بطاقة دوري الابطال

الرياص - اسماء السيد - مدريد : خطف فياريال البطاقة الخامسة الأخيرة المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل مفسدا فرحة مضيفه برشلونة بالاحتفال أمام جماهيره باللقب بفوزه عليه 3 2 الاحد في المرحلة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتحولت المواجهة إلى معركة مثيرة وممتعة بين إثنين من أفضل الفرق الهجومية في الليغا، حيث أسقط فياريال مضيفه في مباراة قد تكون الأخيرة له على الملعب الأولمبي الموقت قبل العودة إلى معقله الشهير "كامب نو".

وكان برشلونة الذي تجمد رصيده عند 85 نقطة في المركز الاول أحرز لقب الدوري للمرة الـ28 في تاريخه بفوزه بدربي كاتالونيا في عقر دار الجار إسبانيول 2 0 في المرحلة الماضية.

واحتاج فياريال إلى نقطتين لتأمين مقعده في المسابقة القارية الأم، إلّا انه حقق انتصاره الخامس تواليا وعاد بالنقاط الثلاث، رافعا رصيده إلى 67 نقطة وتقدم بفارق 8 نقاط عن ريال بيتيس الذي تعرض لخسارة قاسية أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الثالث 1 4.

وكان أتلتيكو الثالث مع 73 نقطة ضمن مقعده في دوري الأبطال، على غرار أتلتيك بلباو الفائز على مضيفه فالنسيا 1 0، رافعا رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع.

وغاب عن صفوف برشلونة الذي انتهت سلسلة انتصاراته الست تواليا في الدوري أمام فريق "الغواصات الصفراء"، العديد من كوادره أبرزهم الاورغوياني رونالد أراوخو والفرنسي جول كوندي وفيران توريس للاصابة.

وبكّر فياريال في التسجيل في الدقيقة الرابعة بعدما كسر العاجي نيكولاس بيبي مصيدة التسلل وتوغل على الجهة اليمنى في ظهر الدفاع الكاتالوني ومرر كرة على طبق من ذهب الى المهاجم أيوسي بيريس فروضها بقدمه اليسرى وسددها أرضية خادعة في شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وهو الهدف التاسع عشر للمهاجم الدولي الإسباني في 31 مباراة له في الدوري هذا الموسم.

وأدرك برشلونه التعادل بفضل الهدف التاسع لمهاجمه الشاب ابن الـ17 عاما لامين جمال بعد تبادل للكرة مع إريك غارسيا في المحور، فتخلص من سيرغي كاردونا وجيريمي بينيو وسددها بينية استقرت في الزاوية العكسية (38)، قبل أن يضيف الثاني عبر فيرمين لوبيس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول.

ولم ينتظر فياريال كثيرا لتسجيل هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني في سيناريو مشابه لهدفه الاول بعدما كسر سانتي كوميسانيا مصيدة التسلل على يسار المنطقة وتخلص من الحارس تير شتيغن بعدما نكز الكرة بقدمه اليسرى (50).

واجرى المدرب الالماني لبرشلونة هانزي فليك تبديلين فاخرج المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وإريك غارسيا وأدخل باو فيكتور وهيكتور فورت بدلا منهما (74).