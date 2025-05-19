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شيرينجهام: لم أتوقع انفجار محمد صلاح.. وسأشجع الأهلى فى مونديال الأندية

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شيرينجهام: لم أتوقع انفجار محمد صلاح.. وسأشجع الأهلى فى مونديال الأندية

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأحد، 18 مايو 2025 11:55 م

أشاد تيدي شيرينجهام أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا بدور الدولي المصري محمد صلاح مع خلال الموسم الجاري.

وقال شيرينجهام خلال تواجده زووم مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: " صلاح لاعب رائع هو أفضل مسجل وصانع للأهداف مع ليفربول، كما أنني سعيد بتواجده مع الفريق بعد تمديد عقده".

تابع: "سعيد بالطبع باستمرار صلاح مع ليفربول، كنت متفاجئ بعملية تمديد عقده لأنني كنت خائف من أن ينظر إلى أندية أخرى بعدما دخل في المراحل الحاسمة في عقده، ولكن تمديد فان دايك أولًا ثم صلاح جعل الفريق في حالة رائعة".

وبسؤاله هل كنت تتوقع تألق لاعب مصري وأفريقي في إنجلترا قال: "لا تعرف أي شيء بخصوص كرة القدم يمكن لأي لاعب النجاح والتألق سواء قادم من أستراليا أو أمريكا أو آسيا ولكن فكرة قدوم لاعب مصر إلى إنجلترا ويواجه هذه الصعوبات وكل المواقف وينفجر وينجح، أعتقد أن لديه شخصية كبيرة".

وأكد تيدي شيرينجهام أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا أنه سيشجع الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار شيرينجهام إلى أن الأهلي لديه شعبية كبيرة في إفريقيا وأوروبا، مؤكدا أنه سيكون حريص على مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية القادمة، وسوف يشجع الأهلي في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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