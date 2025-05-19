شكرا لقرائتكم خبر عن شيرينجهام: لم أتوقع انفجار محمد صلاح.. وسأشجع الأهلى فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد تيدي شيرينجهام أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا بدور الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الجاري.

وقال شيرينجهام خلال تواجده زووم مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: " صلاح لاعب رائع هو أفضل مسجل وصانع للأهداف مع ليفربول، كما أنني سعيد بتواجده مع الفريق بعد تمديد عقده".

تابع: "سعيد بالطبع باستمرار صلاح مع ليفربول، كنت متفاجئ بعملية تمديد عقده لأنني كنت خائف من أن ينظر إلى أندية أخرى بعدما دخل في المراحل الحاسمة في عقده، ولكن تمديد فان دايك أولًا ثم صلاح جعل الفريق في حالة رائعة".

وبسؤاله هل كنت تتوقع تألق لاعب مصري وأفريقي في إنجلترا قال: "لا تعرف أي شيء بخصوص كرة القدم يمكن لأي لاعب النجاح والتألق سواء قادم من أستراليا أو أمريكا أو آسيا ولكن فكرة قدوم لاعب مصر إلى إنجلترا ويواجه هذه الصعوبات وكل المواقف وينفجر وينجح، أعتقد أن لديه شخصية كبيرة".

وأكد تيدي شيرينجهام أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا أنه سيشجع الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار شيرينجهام إلى أن الأهلي لديه شعبية كبيرة في إفريقيا وأوروبا، مؤكدا أنه سيكون حريص على مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية القادمة، وسوف يشجع الأهلي في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.