شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة حكام مباريات إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر فى نسختها الرابعة والمقرر لها الثلاثاء المقبل، حيث من المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من يونيو 2025، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق فى المجموعة الثالثة والرابعة.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.

وتأهلت فرق بتروجت ومودرن سبورت عن المجموعة الأولى، والبنك الأهلي وسيراميكا عن المجموعة الثانية، وشهدت المجموعة الثالثة صعود طلائع الجيش كأول المجموعة على حساب إنبي الذي تراجع للمركز الثاني، وتأهل حرس الحدود والإسماعيلي من المجموعة الرابعة.

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر كالتالي:

مباريات الإياب

طلائع الجيش × الإسماعيلي.. الثلاثاء 20 مايو الساعة 8 مساءً

البنك الأهلي × مودرن سبورت.. الثلاثاء 20 مايو الساعة 8 مساءً

بتروجيت × سيراميكا.. الأربعاء 21 مايو الساعة 8 مساءً

حرس الحدود × إنبي.. الأربعاء 21 مايو الساعة 8 مساءً

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة المصرية



سيراميكا 4-1 بتروجت.

مودرن سبورت 0-2 البنك الأهلي.

الإسماعيلي 0-0 طلائع الجيش.

إنبي 2-0 حرس الحدود.

وجاء الحكام كالتالي: