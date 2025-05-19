شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحدد 14 يونيو المقبل موعدا لاختبارات الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي المقاولون العرب الرياضي عن بدء اختبارات الكرة النسائية للموسم الرياضي 2025 - 2026، لاكتشاف المواهب ابتداء من مواليد 2017، وجميع المراحل السنية حتى الفريق الأول.

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات يوم السبت الموافق 14 يونيو في تمام الساعة 9:00 صباحاً، على ملاعب النادي.

تقام الاختبارات مجانية بدون أي رسوم بمقر نادي المقاولون العرب بمدينة نصر.

من ناحية أخرى، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد مكي المدير الفني، في التأهل والعودة من جديد لبطولة الدوري الممتاز بعد موسم واحد فقط بدوري المحترفين في إنجاز كبير يحسب لمجلس إدارة النادي بقيادة محسن صلاح، ومحمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، وفاز المقاولون على السكة الحديد 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب الأخير ضمن الجولة الـ36 من دوري المحترفين.

وأحرز إبراهيم القاضي هدف المقاولون الأول فى أحداث الشوط الأول، وأضاف حازم أبو سنة الهدف الثاني بالشوط الثاني ليرفع المقاولون رصيده إلى 76 نقطة، متصدرا دوري المحترفين ويضمن رسميا التأهل للدوري الممتاز قبل جولتين من خط النهاية.