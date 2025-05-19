شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تتفق مع الأندية على زيادة الأجانب بالمباراة الواحدة لـ6 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، استمرار العمل بلائحة قيد اللاعبين الأجانب المعمول بها في الموسم الحالي، وذلك حفاظًا على استقرار اللوائح الفنية والتزامًا بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأندية.

وأوضحت الرابطة في اجتماعها اليوم بالأندية، أن اللائحة تنص على أحقية كل نادٍ في قيد 5 لاعبين أجانب فوق السن، بالإضافة إلى 3 لاعبين أجانب تحت السن، على أن يُسمح بمشاركة 6 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة، بشرط أن يكون أحدهم على الأقل من فئة "تحت السن".

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الرابطة للحفاظ على استقرار المنظومة الفنية في الأندية، مع منح الفرصة لتطوير اللاعبين الأجانب الشباب، وضمان تدرجهم الفني داخل فرقهم، بما يخدم جودة المنافسة ويثري الدوري المصري فنيًا.

وأكدت الرابطة أنها حريصة على متابعة تطبيق هذه اللائحة بشكل دقيق، وأن أي تعديلات مستقبلية ستتم بعد دراسة شاملة وبتنسيق مع الجهات المعنية في اتحاد الكرة والأندية.

وكشف طه عزت، مدير إدارة المسابقات في رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الدوري الممتاز في الموسم القادم 2025-2026 سيقام بمشاركة 21 فريقًا، وذلك تنفيذًا لقرار إلغاء الهبوط في الموسم الحالي، والذي أُقر في اجتماع الأندية الأخير.

وقال عزت، على هامش اجتماع رابطة الأندية المحترفة، أن هذا القرار جاء بالتوافق مع الأندية، وضمن خطة مرحلية للحفاظ على التوازن الفني والتنافسي، مع التأكيد على أن الرابطة حريصة على العودة إلى النظام الطبيعي للدوري خلال ثلاث سنوات فقط.

وأضاف: "ابتداءً من الموسم المقبل، سيتم هبوط 4 أندية من الدوري الممتاز، مقابل صعود 3 أندية من القسم الثاني، على أن يستمر العمل بنظام الدوري الحالي (دورين – ذهاب وإياب) حتى نهاية المدة الانتقالية بعد ثلاث سنوات".

ويُعد هذا التعديل جزءًا من خطة شاملة لتطوير المسابقة وتخفيف الأعباء الناتجة عن ازدحام الجدول وضغط المشاركات المحلية والدولية، كما يُسهم في خلق فرص أكبر للاستقرار الفني والإداري داخل الأندية.