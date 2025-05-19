شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها السويحلى الليبى يتفق على ضم عمرو السولية بعد نهاية عقده مع الأهلى، وأبو ريدة يستقبل رئيس "كاف" وأعضاء المكتب التنفيذي على هامش ختام أمم أفريقيا للشباب، والأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت.

السويحلى الليبى يتفق على ضم عمرو السولية بعد نهاية عقده مع الأهلى

اقترب نادي السويحلي الليبي من ضم عمرو السولية لاعب وسط الأهلي في الصيف القادم، بعدما استقر مسئولي القلعة الحمراء على عدم تجديد عقد اللاعب في الموسم المقبل،

أبو ريدة يستقبل رئيس "كاف" وأعضاء المكتب التنفيذي على هامش ختام أمم أفريقيا للشباب

استقبل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الدكتور باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وعددًا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد..

فاركو يتعادل مع حرس الحدود "سلبيا" فى دورى نايل

تعادل فاركو مع حرس الحدود بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بالإسكندرية في ختام مباريات الجولة السابعة من مرحلة المنافسة على اللقب في الدوري الممتاز..

بالإجماع.. الأندية تجدد الثقة في مجلس الرابطة برئاسة أحمد دياب لموسم جديد

قررت أندية الدوري المصري الممتاز، بالإجماع، تجديد الثقة في مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، ليستمر في قيادة شؤون المسابقة لموسم جديد،

الأهلي يقترح فتح قيد لا محدود للأجانب مع تحديد عدد المشاركين بالمباريات

اقترح محمد يوسف، ممثل النادي الأهلي في اجتماع رابطة الأندية المصرية، زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية دون حد أقصى للقيد، مع الالتزام بعدم مشاركة

منتخب الشباب يكتفى بالمركز الرابع بعد الخسارة من نيجيريا فى أمم أفريقيا

اكتفى منتخب مصر للشباب بتحقيق المركز الرابع لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة بركلات الترجيح من نظيره النيجيري بنتيجة 3 / 1، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي لتحديد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر.

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

وافقت أندية الدوري المصري الممتاز بالإجماع على إلغاء الهبوط هذا الموسم، وذلك خلال اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة، الذي عُقد اليوم بأحد فنادق القاهرة، بحضور رؤساء ومندوبي الأندية، لمناقشة مستقبل الدوري وآلية تنظيم الموسم الجديد.