شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: تصريحات طه عزت لم تكن موفقة وطلبنا مقترحات الأندية لتعديل اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، إن الأندية تعاطفت اليوم مع الأندية الشعبية وقررت بالإجماع إلغاء الهبوط، وبعدها طلبنا منهم تقديم مقترحاتهم لتعديل اللائحة قبل إقرارها للموسم الجديد.

وقال أحمد دياب فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "بدأنا الاجتماع وطالبنا بتطبيق لائحة هذا الموسم كرابطة، ولكن استمعنا لآراء الأندية وتم الاتفاق على إلغاء الهبوط بناء على رغبة الأندية وتم الاتفاق على شكل الدورى الجديد وسيتم هبوط 4 أندية فى الموسم الجديد".

وأضاف: "الأندية تعاطفت مع الأندية الجماهيرية بسبب موقفهم الصعب، وهناك أندية جماهيرية هبطت ولم تصعد حتى الآن وهو ما نظرت إليه الأندية فى التصويت".

وتابع أحمد دياب: "شكل الموسم الحالى واجه صعوبات كبيرة على الأندية وكل نظام له سلبياته، ولكنه أشعل المنافسة بين الأندية وجعلها أكثر شراسة فى البطولة والدليل أن المنافسة مستمرة لآخر أسبوع".

وأوضح: "نظام الدورى هذا الموسم أعاد ضبط المواعيد وخفف الضغط على الأندية المصرية، وحاليا الموسم الحالى هينتهى 30 مايو الجارى وهذا نجاح كبير بعد ما كان ينتهى فى شهر أكتوبر، كما أن الموسم الجديد سيبدأ 15 أغسطس المقبل".

وعن أزمة مباراة الأهلى والزمالك، قال: "اللائحة تم تعديلها بنهاية الموسم الماضى، وتم نشرها، والأندية وقعت عليها وكل الدوريات فى العالم بها نفس اللوائح، وأى بند فى اللائحة يتعارض مع أى قرار يتم إلغاء هذا القرار والرجوع للائحة الجديدة".

وأضاف: "رابطة الأندية هى رابطة تابعة للأندية وتعمل لصالح الأندية، فأى قرار يتم اتخاذه أكيد هيرضى ناديا ولا يرضى ناديا آخر، فالقرار سيعجب أحد الاندية والآخر لا، فنحنا نعمل من أجل الأندية.

وأوضح: "مداخلة طه عزت مدير إدارة المسابقات أمس كانت غير موفقة على الرغم من أنه كادر مميز وأشادت الأندية اليوم بما يقدمه هذا الموسم".

وتابع: "طالبنا من الأندية أن يرسلوا اقتراحاتهم على اللائحة لمدة 30 يوما، ثم نجتمع لمناقشة هذه الاقتراحات والاتفاق على تعديل اللائحة ونقرها للموسم الجديد".