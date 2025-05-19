شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق يشكل جهازا فنيا مؤقتا لقيادة المصرى ويجتمع باللاعبين غدا والان مع تفاصيل الخبر

استقر ميمي عبد الرازق على الأسماء التي ستنضم إلى جهازه الفني بعد جلسته مع إدارة النادي البورسعيدي، والتي أسفرت عن قبوله مهمة تدريب الفريق في آخر جولتين، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي عن رحيل التونسي أنيس بوجلبان المدرب الحالي للمصري بسبب تراجع النتائج وآخرها الهزيمة أمام سيراميكا برباعية نظيفة.

وكشف مصدر مسؤول بالمصري في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ميمي عبد الرازق سيضم كلا من: سيف داوود في منصب مدير الكرة، محمد عوض في منصب المدرب العام، والسعيد إبراهيم كمدرب مساعد، لحين الاستقرار على باقي أعضاء الجهاز.

وأضاف المصدر أنه من المقرر تواجد ميمي عبد الرازق غداً بمعسكر الفريق وذلك لقيادة التدريبات والاجتماع باللاعبين، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

وتخطط إدارة المصري للاعتماد على ميمي عبد الرازق لقيادة المصري في آخر جولتين، أمام البنك الأهلي وحرس الحدود، لحين التعاقد مع جهاز فني جديد لتولي تدريب الفريق البورسعيدي في الموسم القادم.

وكان المصري قد ودع مؤخراً بطولة كأس مصر من دور الـ 16 عقب الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، كما ودع ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على يد سيمبا التنزاني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1، وخرج المصري أيضاً من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.