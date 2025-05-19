شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يستقبل رئيس "كاف" وأعضاء المكتب التنفيذي على هامش ختام أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الدكتور باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وعددًا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وذلك على هامش ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية.

واكتفى منتخب مصر للشباب بتحقيق المركز الرابع لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة بركلات الترجيح من نظيره النيجيري بنتيجة 3 / 1، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي لتحديد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر.

وشهد اللقاء حضور عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وليد درويش ومحمد أبو حسين، حيث تم استعراض أوجه التعاون بين الاتحادين المصري والأفريقي، وتقديم الشكر لكافة الجهات التي ساهمت في تنظيم الحدث القاري بنجاح.

وأعرب أبو ريدة عن سعادته بنجاح البطولة تنظيمياً وفنياً، مؤكدًا أن استضافة مصر لمثل هذه الفعاليات القارية يعكس مكانتها الرائدة في دعم وتطوير كرة القدم الأفريقية، خاصة على مستوى الفئات العمرية.

من جانبه، أشاد باتريس موتسيبي بحسن التنظيم والاستقبال، مثمنًا جهود الاتحاد المصري في توفير بيئة متميزة ساهمت في خروج البطولة بصورة مشرفة.